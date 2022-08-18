Какие выплаты и льготы дают за третьего ребенка

Общественная палата России выступила с идеей выплачивать на третьего и последующих детей федеральный семейный капитал в размере 1 млн рублей. Предложение направлено в Госсовет, рассказал "Известиям" глава профильной комиссии палаты Сергей Рыбальченко. По экспертной оценке, благодаря такой мере поддержки в стране должно рождаться на 100 тысяч больше детей в год, добавил он. Рассказываем, какие выплаты и льготы положены на третьего ребенка в России сейчас.
При рождении второго или последующих детей российские семьи могут получить материнский капитал. На третьего ребенка эти деньги выдаются в случае, если родители не получали маткапитал за второго. Размеры выплат следующие:
Материнский капитал можно тратить лишь на определенные цели: улучшение жилищных условий (в частности, погашение ипотеки), образование ребенка, адаптацию детей-инвалидов, а также на пенсионные накопления матери.
Субъекты федерации выплачивают свои материнские капиталы. В разных регионах условия предоставления такой поддержки отличаются, как и ее размеры. Так, в Адыгее, Карелии и Коми можно получить маткапитал за третьего и последующих детей, а в Республике Алтай — только за четвертого и последующих детей. В Магаданской области материнский капитал выплачивается, в частности, женщинам в возрасте до 25 лет, родившим первого ребенка.
Ниже приведены размеры материнского капитала на третьего и последующих детей в некоторых регионах (по информации "Тинькофф Журнала"):
Оренбургская область — 123 971 рубль.
Нижегородская область — 100 000 рублей.
Ростовская область — 130 806 рублей.
Чувашия — 150 000 рублей.
Мордовия — 125 270 рублей за третьего ребенка, 150 324 — за четвертого, 187 906 — за пятого и последующих.
Санкт-Петербург — 172 568 рублей.
В Москве, Московской, Новгородской, Пензенской, Астраханской и Омской областях, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Ставропольском и Пермском краях, Крыму нет регионального маткапитала.
На третьего (как и на первого, второго, четвертого и т. д.) ребенка в семье полагаются также различные пособия и выплаты. Вот основные из них:
В большинстве регионов России семьи с тремя и более детьми считаются многодетными. Правда, субъекты федерации могут устанавливать собственные критерии многодетной семьи. Например, где-то получить такой статус можно после рождения двух, а где-то — четырех детей.
Многодетные семьи пользуются различными льготами, как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, матери, имеющие троих детей, могут выйти на пенсию за три года до наступления пенсионного возраста. На работе многодетные родители могут взять отпуск в любой момент, без учета графика отпусков. Их нельзя уволить без их согласия.
За третьего и каждого последующего ребенка полагается налоговый вычет в размере 3000 рублей. Многодетные семьи пользуются льготами при оплате налога на имущество и могут взять льготную ипотеку.
В регионах может предоставляться бесплатный проезд, скидки на оплату коммунальных услуг, компенсация стоимости школьной формы и т. п. Еще один вариант поддержки на региональном уровне — выдача земельного участка.
В Москве один из многодетных родителей может не платить за парковку. Семьи с тремя и более детьми в столице бесплатно посещают музеи, зоопарки, стадионы и т.д.