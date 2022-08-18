Какие выплаты и льготы дают за третьего ребенка

Общественная палата России выступила с идеей выплачивать на третьего и последующих детей федеральный семейный капитал в размере 1 млн рублей. Предложение направлено в Госсовет, рассказал "Известиям" глава профильной комиссии палаты Сергей Рыбальченко. По экспертной оценке, благодаря такой мере поддержки в стране должно рождаться на 100 тысяч больше детей в год, добавил он. Рассказываем, какие выплаты и льготы положены на третьего ребенка в России сейчас.

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Материнский капитал

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При рождении второго или последующих детей российские семьи могут получить материнский капитал. На третьего ребенка эти деньги выдаются в случае, если родители не получали маткапитал за второго. Размеры выплат следующие:

Если второй ребенок родился в 2020 году или позже — за третьего полагается 693 144 рубля. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, за него выдают 524 528 рублей, а за третьего — 168 616 рублей, пишет сайт banki.ru.

Если второй ребенок был рожден до 2007 года, а третий — с 2007 по 2019 годы, материнский капитал на третьего ребенка составляет 524 527 рублей. Если третий родился позже — 693 144 рубля.

Если второй ребенок родился до 2019 года, маткапитал на третьего составляет 524 528 рублей.

Материнский капитал можно тратить лишь на определенные цели: улучшение жилищных условий (в частности, погашение ипотеки), образование ребенка, адаптацию детей-инвалидов, а также на пенсионные накопления матери.

Региональный материнский капитал

Субъекты федерации выплачивают свои материнские капиталы. В разных регионах условия предоставления такой поддержки отличаются, как и ее размеры. Так, в Адыгее, Карелии и Коми можно получить маткапитал за третьего и последующих детей, а в Республике Алтай — только за четвертого и последующих детей. В Магаданской области материнский капитал выплачивается, в частности, женщинам в возрасте до 25 лет, родившим первого ребенка.

Ниже приведены размеры материнского капитала на третьего и последующих детей в некоторых регионах (по информации "Тинькофф Журнала"):

Оренбургская область — 123 971 рубль.

Нижегородская область — 100 000 рублей.

Ростовская область — 130 806 рублей.

Чувашия — 150 000 рублей.

Мордовия — 125 270 рублей за третьего ребенка, 150 324 — за четвертого, 187 906 — за пятого и последующих.

Санкт-Петербург — 172 568 рублей.

В Москве, Московской, Новгородской, Пензенской, Астраханской и Омской областях, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Ставропольском и Пермском краях, Крыму нет регионального маткапитала.

Другие пособия и выплаты

На третьего (как и на первого, второго, четвертого и т. д.) ребенка в семье полагаются также различные пособия и выплаты. Вот основные из них:

Выплата вставшим на учет на ранних сроках беременности (выплачивается ежемесячно до родов и полагается при определенном уровне доходов семьи) — 50% регионального прожиточного минимума.

Единовременное пособие по беременности и родам — заработок матери за 140 дней (от 63 932,40 до 360 164 рублей).

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка — 20 473 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 40% заработка матери (или другого члена семьи), от 7083 до 31 283 рублей в месяц.

Льготы для многодетный семей

В большинстве регионов России семьи с тремя и более детьми считаются многодетными. Правда, субъекты федерации могут устанавливать собственные критерии многодетной семьи. Например, где-то получить такой статус можно после рождения двух, а где-то — четырех детей.

Многодетные семьи пользуются различными льготами, как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, матери, имеющие троих детей, могут выйти на пенсию за три года до наступления пенсионного возраста. На работе многодетные родители могут взять отпуск в любой момент, без учета графика отпусков. Их нельзя уволить без их согласия.

За третьего и каждого последующего ребенка полагается налоговый вычет в размере 3000 рублей. Многодетные семьи пользуются льготами при оплате налога на имущество и могут взять льготную ипотеку.

В регионах может предоставляться бесплатный проезд, скидки на оплату коммунальных услуг, компенсация стоимости школьной формы и т. п. Еще один вариант поддержки на региональном уровне — выдача земельного участка.