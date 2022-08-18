Россиянам пообещали снижение цен на сыры

Несмотря на все трудности, возникшие у сыроделов, дефицита отечественного продукта ожидать не стоит, заявил «Секрету» Олег Сирота — один из самых известных сыроделов в России. По его словам, с подорожанием сырья или заменой оборудования можно справиться, пока есть спрос, а он в последние месяцы значительно вырос. Из-за этого предприятия специально расширяют производство.

Российская отрасль сыроварения постоянно развивается: если в 2013 году больше половины сыров на прилавках были иностранными, то в 2021-м — только четверть. По словам Сироты, раньше — при дешёвом рубле — конкурировать с иностранными производителями было проще, поскольку их сыры стоили слишком дорого. Теперь курс рубля выровнялся, но выросла и стоимость молока. В феврале оно стоило 42 рубля за литр, то теперь — 44 рубля.

Рост цен на сырьё обусловлен подорожанием иностранных ветеринарных препаратов и зерна. В сельском хозяйстве всё зависит от цен на пшеницу, а она прочно привязана к доллару, рассказал сыровар.

Другой проблемой стали белорусские коллеги, заявил Сирота. Сырная продукция из соседней страны всегда пользовалась спросом из-за качества и более дешёвой цены. Производители из Белоруссии не стеснялись искусственно занижать стоимость товаров. А с учётом того, что цены на молоко в Белоруссии ниже и промышленность хорошо модернизирована, у российских производителей в сегменте массовых сыров есть серьёзный конкурент. В сегменте элитных такой проблемы нет (их стоимость начинается от 700 рублей за килограмм).

Западные санкции коснулись отрасли сыроваров и напрямую, признался собеседник «Секрета». На производстве стало не хватать импортных пастеризаторов и пришлось закупать российские. К тому же для переработки молока нужно оборудование, которое нигде не достать.

«Раньше треть машин была импортная — сейчас этой трети нет. Ростсельмаш 3 недели стоял без дела. Всё сейчас работает с натяжкой и производство тормозится», — объяснил Сирота.

А объёмы производства только растут — россияне и не подумали отказываться от сыров после санкций. По словам бизнесмена, он заметил сперва небольшой спад в реализации продуктов, но затем спрос на них вырос в несколько раз. За это время предприятие Сироты успело провести необходимую модернизацию. Этим же занимаются и его коллеги, уверен сыродел.

«Я думаю, что спрос на сыры будет расти, как и отрасль сыроделия. Перспективы есть, и много крупных инвесторов сейчас вкладывают деньги и строят заводы. Конкуренция увеличивается, а значит цены будут снижаться», — заключил он.