Цены на путевки в Таиланд рухнули

Стоимость путевок в Таиланд снизилась на 15-30% за счет блочной перевозки. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представители туристической отрасли.

Кроме того, в настоящее время зафиксировано увеличение продаж по данному направлению на 50% за последнюю неделю.

Туроператор «Русский Экспресс» будет предлагать полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. Одно из ключевых преимуществ такого тура — выгодная цена туров.

«Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30% дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать туры более интересными по стоимости, экономия на турпакете может составить 30-50 тысяч рублей», – отметили в компании.

Блоки мест в Таиланд предлагает и туроператор Fun&Sun на рейсах авиакомпании «Скат». Стыковка будет в Казахстане.

«Помимо туров на регулярных рейсах «Аэрофлота», Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, мы предлагаем туры с перелетом на Пхукет через Алматы дважды в неделю», – указал туроператор.

Цена на проездной документ фиксированная.

Стоимость туров на «Скат» начинается от 85 тысяч рублей. Выгода составляет 15-20%.