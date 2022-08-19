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1 час назад

Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты

Lenta.ruиещё 1

В течение июня сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов. Граждане вывели столько средств после того, как Центробанк ослабил ограничения на переводы, а кредитные организации ввели комиссии за хранение валюты на счетах в России, передает РБК со ссылкой на статистику ЦБ об операциях домохозяйств.

Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за границей валюту на 266,1 миллиарда рублей. Этот показатель можно считать максимальным и рекордным минимум с 2018 года, за все время публикации этих данных Центробанка. По сравнению с маем число операций с банками-нерезидентами выросло более, чем в три раза, а в апреле показатель держался на уровне 1,5 миллиарда долларов.

Ранее подобный спрос на переводы сбережений за рубеж наблюдался в феврале, когда объем операций достиг 4,3 миллиарда рублей. На 1 июля российские домохозяйства держали в иностранных баках 2,29 триллиона рублей, или 44,7 миллиарда в долларовом выражении с учетом курса. За июнь показатель вырос на 11,6 процента, а в мае — всего на 4 процента.

Личный счет,Банк России,
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