Мишустин удвоил дальневосточный кэшбек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее с 20 тысяч до 40 тысяч рублей максимальную сумму кешбэка при бронировании отелей или санаториев на Дальнем Востоке.

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Продажи осенних туров с кешбэком стартуют 25 августа и коснутся поездок в период с 1 октября по 25 декабря, а для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации, пишет НСН.

Для возвращения 20% стоимости путевки поездка должна быть не менее четырех дней и трех ночей и быть оплачена картой «Мир». Деньги вернутся в течение пяти дней после оплаты.