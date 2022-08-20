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1 час назад

Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 трлн руб.

Газета.Ruиещё 4

Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 трлн руб.
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% — до 52,7 млн, обновив исторический максимум.

Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд — до рекордных 185,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что граждане России в 2022 году стали чаще брать займы в кредитных организациях на покупку подержанных автомобилей японских и корейских марок.

В июле 2022 года доля выдач кредитов на такие машины выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач относительно июля 2021 года. В среднем сумма займа на автомобиль увеличилась на 20%, до 1,2 млн рублей (в прошлом году 1 млн рублей).

В 2021 году чаще всего кредит на автомобили с пробегом брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022 году — от 5 до 6 лет. Срок использования транспортного средства, приобретаемого в кредит, увеличился до 6 лет.

Аналитики банка связали рост взятия автокредитов на подержанные автомобили с резким повышением стоимости новых машин и дефицитом популярных европейских моделей на рынке.

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