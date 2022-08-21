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35 минут назад

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

Илья Родин

Аналитики портала «Авито работа» собрали подборку самых высокооплачиваемых профессий. Они отметили, что высокую зарплату могут предложить менеджеру по продажам в Екатеринбурге, мастеру по ремонту офисной техники в Санкт-Петербурге, риэлтору в Казани. Об этом пишет URA.ru.

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты рассказали, что владелец екатеринбургской компании-поставщика грузовой техники ищет толкового менеджера. В его задачи будет входить расширение клиентской базы и большое количество других обязанностей. Денежное вознаграждение с учетом бонусов, процентов от сделок может достигнуть 300 тыс. руб.

Представитель компании недвижимости в Казани сможет заработать до 350 тыс. руб. Уровень зарплаты будет зависеть, по уверениям работодателя, исключительно от везения и умения вести переговоры потенциального соискателя.

Наиболее серьезное из высокооплачиваемых предложений опубликовано в Санкт-Петербурге. Опытный мастер по ремонту разнообразной компьютерной техники сможет получать от 110 до 260 тыс. руб.

Солидный доход смогут также получать автомаляр в Краснодаре (200 тыс. руб), флеболог в северной столице (от 100 до 200 тыс.), программист в Москве (от 170 до 190 тыс.). Кошелек интернет-маркетолога работодатель из Люберец пополнит в конце месяца на 100 тыс. руб.

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