Названы подешевевшие направления для отдыха за границей

Рейтинг наиболее подешевевших заграничных направлений предстоящей осени возглавили Индонезия, Египет и Испания. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз сервиса Aviasales.

Аналитики отмечают, что больше всего упали в цене билеты в Индонезию — на 33%. В среднем цена на перевозку туда-обратно достигает 74,1 тыс. рублей. В Египет билеты стали дешевле на 28%. Билеты доступны в среднем за 35,5 тыс. рублей. В среднем полеты в Испанию подешевели аналогичным образом, до 63,8 тыс. рублей.

Также сообщается о падении стоимости билетов в Азербайджан и Армению – более чем на 25%. Билеты туда-обратно продаются в среднем за 29,4 и 21,9 тыс. рублей соответственно.

Также стоимость билетов более чем на 20% упала в Италию — до 64,7 тыс. рублей, ОАЭ — до 50,2 тыс., Таиланд — до 56 тыс., Израиль — до 48 тыс., Турцию — до 36,4 тыс. рублей.