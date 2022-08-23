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1 час назад

Названы товары, которые могут подешеветь наполовину

Лера Букина

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский рассказал агентству «Прайм», стоимость каких товаров сейчас может снизиться наполовину.

По его словам, в связи с активизацией загородного строительства летом цены на материалы резко повышаются. Особенно в теплое время года сильно растет в цене дерево, указал Андриевский. Это обусловлено масштабными загородными строительными работами по всей территории РФ в летнее время, заявил он. Эксперт добавил, что особой популярностью сейчас стали пользоваться дома из кругляка и клееного бруса.

Однако по окончании сезона загородного строительства древесина значительно дешевеет – на 50%, подчеркнул Андриевский.

«В конце сезона произойдет падение цен на некоторые стройматериалы, в частности, на дерево. В зависимости от вида материала снижение может оставить от 15 до 50 процентов. Больше всего подешевеет кругляк. А весной, когда сойдет снег, будет новый рост цен», – отметил собеседник.

В июне президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что в России зафиксировано падение стоимости металла с начала марта на 40%.

Личный счет,Антон Глушков,Иван Андриевский,
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