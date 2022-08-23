Названы товары, которые могут подешеветь наполовину

По его словам, в связи с активизацией загородного строительства летом цены на материалы резко повышаются. Особенно в теплое время года сильно растет в цене дерево, указал Андриевский. Это обусловлено масштабными загородными строительными работами по всей территории РФ в летнее время, заявил он. Эксперт добавил, что особой популярностью сейчас стали пользоваться дома из кругляка и клееного бруса.