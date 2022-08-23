Названы товары, которые могут подешеветь наполовину

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский рассказал агентству «Прайм», стоимость каких товаров сейчас может снизиться наполовину.
По его словам, в связи с активизацией загородного строительства летом цены на материалы резко повышаются. Особенно в теплое время года сильно растет в цене дерево, указал Андриевский. Это обусловлено масштабными загородными строительными работами по всей территории РФ в летнее время, заявил он. Эксперт добавил, что особой популярностью сейчас стали пользоваться дома из кругляка и клееного бруса.
Однако по окончании сезона загородного строительства древесина значительно дешевеет – на 50%, подчеркнул Андриевский.
«В конце сезона произойдет падение цен на некоторые стройматериалы, в частности, на дерево. В зависимости от вида материала снижение может оставить от 15 до 50 процентов. Больше всего подешевеет кругляк. А весной, когда сойдет снег, будет новый рост цен», – отметил собеседник.
В июне президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что в России зафиксировано падение стоимости металла с начала марта на 40%.