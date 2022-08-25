Получить заем в МФО сегодня по-прежнему намного проще, чем кредит в банке. В тоже время многие компании все же повысили свои требования к заемщикам. Это связано с общей экономической неопределенностью и политикой как компаний, так и властей не допустить закредитованности населения, когда люди не смогут обслуживать взятые на себя финансовые обязательства.
Однако это не значит, что МФО выдают меньше займов. Объем выдач в целом растет, и думаю, по итогам 2022 года он будет двузначным. Например, доля одобрений заявок у нас сейчас на 5 п. п. выше, чем была год назад. Это происходит за счет притока части банковской аудитории и перераспределения клиентов внутри микрофинансового рынка.
Компании пытаются привлечь более качественную аудиторию. Средний доход заемщиков существенно вырос. По нашей статистике, в январе–июле 2022 года доля клиентов с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. руб. достигла 8,2%, тогда как за аналогичный период 2020 года составляла всего 5%. Также в 1,5 раза – с 10,2% до 14,4% – выросла за два года доля заемщиков, которые зарабатывают от 70 тыс. до 100 тыс. руб. А вот число тех, чей доход менее 30 тыс. руб., напротив, снизилось с 21,2% в 2020 году до 13,8% летом этого года.
При этом оговорюсь, доход – лишь один из параметров, который учитывается при принятии решения о выдаче займа. Не менее важна кредитная история человека, насколько исправно он расплачивался по прежним обязательствам, каков размер его текущей задолженности и т. п.
Конечно, есть и определенный социальный аспект. Например, мы работаем в сегменте онлайн-кредитования, и около 40% наших клиентов – это люди, живущие в небольших городах и селах, где получить банковский кредит сложно еще и потому, что для этого нет достаточно развитой финансовой инфраструктуры.
И здесь можно отметить основные преимущества микрозаймов по сравнению с другими продуктами. Это скорость и простота оформления. В случае с получением займов онлайн все, что нужно клиенту – это компьютер или телефон с доступом в интернет и пара минут для заполнения анкеты при первичном обращении в компанию. Оформить повторный заем можно вообще в пару кликов. После одобрения заявки деньги моментально поступают на счет. А так как в основном займы выдаются на небольшие суммы до 15 тыс. руб., то и переплата по ним так уж невелика.
Рассказы о том, что МФО берут десятки тысяч процентов, это миф. Сегодня микрофинансовый рынок прозрачен и хорошо регламентирован. Но, конечно, чтобы быть уверенным, надо обращаться в компании с хорошей историей, зарегистрированные в реестре Банка России
, читать условия договора и трезво оценивать собственные финансовые возможности.