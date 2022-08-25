Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса кредитования Moneyman сообщил об ужесточении МФО требований к своим клиентам. Отмечалось, что микрофинансовые организации стали обращать больше внимания на сферу, в которой работают заемщики. Так, в сравнении с 2020 годом МФО стали чаще отказывать сотрудникам фитнес-отрасли, киноиндустрии и автобизнеса, потому что они сильнее остальных пострадали от санкций.