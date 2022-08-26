По 5 тысяч рублей: россияне получат выплату в сентябре

Многие россияне могут рассчитывать на новую денежную выплату. Новый этап такой программы от правительства стартует в сентябре. Речь идет о доплате в размере около 5 тыс. рублей, сообщает Primpress.
По словам специалистов, выплату могут получить семьи, в которых воспитываются учащиеся с пятого по девятый класс. Такая мера поддержки позволит гражданам совершить путешествие по родному региону. Программу разработал Ростуризм совместно с министерством финансов.
В общей сложности в путешествия отправятся порядка 100 тыс. детей. Правительством на эти задачи были выделены 500 млн рублей. Следовательно, на одного ребенка будет приходиться около 5 тыс. рублей.
Пилотный проект предполагает участие 18 российских регионов. Затем данная выплата будет распространена и на другие субъекты РФ.
Первый этап программы запустили еще в июне. В начале следующего месяца ожидаются новые поездки, уже в индивидуальном порядке.
У школьников появится возможность увидеть знаковые места своего региона.
Школам будет необходимо подавать заявки и заключать договоры с туристическими организациями. Поездка включает в себя трехразовое питание по стандарту.
Ранее сообщалось, что в России установили звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Россияне, которые получили это звание, могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей.