По 5 тысяч рублей: россияне получат выплату в сентябре

Многие россияне могут рассчитывать на новую денежную выплату. Новый этап такой программы от правительства стартует в сентябре. Речь идет о доплате в размере около 5 тыс. рублей, сообщает Primpress.

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По словам специалистов, выплату могут получить семьи, в которых воспитываются учащиеся с пятого по девятый класс. Такая мера поддержки позволит гражданам совершить путешествие по родному региону. Программу разработал Ростуризм совместно с министерством финансов.

В общей сложности в путешествия отправятся порядка 100 тыс. детей. Правительством на эти задачи были выделены 500 млн рублей. Следовательно, на одного ребенка будет приходиться около 5 тыс. рублей.

Пилотный проект предполагает участие 18 российских регионов. Затем данная выплата будет распространена и на другие субъекты РФ.

Первый этап программы запустили еще в июне. В начале следующего месяца ожидаются новые поездки, уже в индивидуальном порядке.

У школьников появится возможность увидеть знаковые места своего региона.

Школам будет необходимо подавать заявки и заключать договоры с туристическими организациями. Поездка включает в себя трехразовое питание по стандарту.