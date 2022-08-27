Нехватки товаров в российских магазинах нет, однако россияне вряд ли способны покупать такие продукты, как шоколад и кофе известных иностранных брендов, считает корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер. Об этом журналистка написала в свое статье о последствиях антироссийских санкций Запада.

Вагнер отметила, что в столичных супермаркетах «большинство привычных предметов все еще на месте». Как указала журналистка, на полках остаются печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, стиральные порошки Persil и Ariel, шоколад брендов Milka, Lindt, Ritter Sport, косметика Nivea и L'Oreal, йогурты Danone.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?» – задалась вопросом Вагнер.