Продажи туров по РФ после старта программы кешбэка выросли до 20 раз

Продажи туров по России после возобновления с 25 августа программы туристического кешбэка увеличились до 20 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

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"Если сравнивать 25 августа с прошлым четвергом, то продажи туров по России выросли почти в 20 раз. Продажи за первый день нового этапа туристического кешбэка составляют порядка 30% объема туров, реализованных в рамках четвертого этапа программы (период бронирования с 16 июня 2021 года по 31 августа 2021 года, заезды с 1 октября 2021 года по 22 декабря 2021 года)", - рассказали в пресс-службе туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия").

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В компании объяснили, что в 2021 году продажи стартовали в июне, когда далеко не все туристы готовы планировать зимний отдых. Сейчас, в конце августа, спрос более активный, россияне готовы бронировать путешествие заранее.

Как сообщили в "Интуристе", продажи путевок по России после 25 августа выросли в 2,5 раза. По данным туроператора "Дельфин", спрос на поездки по стране вырос вдвое, отметил генеральный директор компании Сергей Ромашкин. Причем первые бронирования туроператоры начали получать спустя несколько минут после старта продаж. Например, первое бронирование по акции у Fun&Sun было совершено в 0 часов восемь минут, туристы приобрели путевку в Сочи.

Именно это направление лидирует по спросу у всех опрошенных туроператоров. У "Интуриста" на него приходится около 70% всех продаж. Также востребованы путевки с кешбэком в Анапу, Кавказские Минеральные воды, Крым, экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. Наиболее часто приобретают туры с кешбэком жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

"Так как спрос на все программы высокий, мы не исключаем, что акция может закончиться досрочно, как и в прошлый раз, и рекомендуем всем туристам поторопиться с выбором", - подчеркнули в "Интуристе".

О программе туристического кешбэка

Продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму начались в ночь на четверг и продлятся до 10 сентября 2022 года. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз - с 1 сентября и до окончания навигации.

Возврат средств составит 20%, максимум - 20 тыс. рублей.

Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", а длительность поездки составлять не менее трех ночей. В программе туристического кешбэка участвуют как турпутевки, так и отели.