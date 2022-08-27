В ФРГ усомнились в способности россиян покупать шоколад

Корреспондентка влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер побывала в одном из супермаркетов Москвы. Ее удивило то, что полки забиты товарами западных брендов. Она предположила, что россияне не в состоянии их покупать.

Фото: ТАСС ТАСС

Вагнер пояснила, что на полках винного, продуктового и косметического отделов присутствует продукция известных западных компаний. На полках стоят банки с Jacobs и Tchibo, коробки стиральных порошков Persil и Ariel, представлен шоколад в широком ассортименте.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?», - задала риторический вопрос корреспондентка.

И сама ответила на него - жители столицы не приобретают зарубежные товары, они предпочитают более дешевые отечественные образцы.