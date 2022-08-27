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2 часа назад

Журналистка из ФРГ усомнилась в способности россиян покупать шоколад

Илья Родин

Корреспондентка влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер побывала в одном из супермаркетов Москвы. Ее удивило то, что полки забиты товарами западных брендов. Она предположила, что россияне не в состоянии их покупать.

В ФРГ усомнились в способности россиян покупать шоколад
Фото: ТАССТАСС

Вагнер пояснила, что на полках винного, продуктового и косметического отделов присутствует продукция известных западных компаний. На полках стоят банки с Jacobs и Tchibo, коробки стиральных порошков Persil и Ariel, представлен шоколад в широком ассортименте.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?», - задала риторический вопрос корреспондентка.

И сама ответила на него - жители столицы не приобретают зарубежные товары, они предпочитают более дешевые отечественные образцы.

Во Франции удивились обилию продуктов на полках в российских супермаркетах

Для подтверждения своего мнения она обратилась к проходившим мимо людям серебряного возраста. Они не дали прямой ответ на ее вопрос, заявили, что не обращают внимание на смену компаний. По мнению пенсионеров, между фирмами нет принципиальной разницы. На смену одним немедленно приходят другие.

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