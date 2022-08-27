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55 минут назад

Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины. Об этом сообщает портал правовой информации.

Ежемесячно беженцам будет выплачиваться пенсия в 10 тысяч рублей и социальная выплата инвалидам в том же размере.

Кроме того доплату в 3 тысячи рублей будут получать инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет.

Путин указом изменил сроки пребывания в России граждан Украины

Ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 5 тысяч рублей.

Беременным положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. При рождении ребенка — 20 тысяч рублей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин продлил срок единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей до 30 сентября.

Личный счет,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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