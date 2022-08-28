Россияне стали активно брать карты с овердрафтом

Российские банки в июле выдали карт с овердрафтом на четверть больше, чем в августе, Эксперты связывают рост с перетоком зарплатных проектов бывших иностранных компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

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В июле количество выданных карт с овердрафтом составило 30 тысяч. Зафиксирован рост на 26,3%. Это максимальная цифра с марта 2020 года.

«Наблюдается некоторый рост числа оформляемых овердрафтов, связанный с перетоком зарплатных проектов компаний, которые ранее имели иностранных собственников, из одних банков в иные», - сказал гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

По его мнению, рост закончится, когда банки перераспределят между собой зарплатные проекты.

Сумма выдач по картам с овердрафтом резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. Средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до 47,7 тысячи рублей.

Объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей.