Пособие по уходу за ребенком призвали поднять до 100% от зарплаты

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер ежемесячного пособия до полного размера заработной платы родителя. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова , передает RT.

Также она предложила начислять деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Политик пояснила это тем, что в тот момент, когда один из родителей находится в отпуске, семья может испытывать финансовые трудности. Волынец подчеркнула, что этот фактор не должен отнимать у россиянок желание становиться матерью.