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51 минуту назад

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 100%-й зарплаты родителя

Газета.Ruиещё 10

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер ежемесячного пособия до полного размера заработной платы родителя. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, передает RT.

Пособие по уходу за ребенком призвали поднять до 100% от зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также она предложила начислять деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Политик пояснила это тем, что в тот момент, когда один из родителей находится в отпуске, семья может испытывать финансовые трудности. Волынец подчеркнула, что этот фактор не должен отнимать у россиянок желание становиться матерью.

Омбудсмен напомнила, что законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» установлено, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком предоставляется работникам в размере 40% среднего заработка.

Волынец добавила, что обращения граждан говорят о том, что необходимо изменить эту ситуацию.

Личный счет,Ирина Волынец,Антон Котяков,
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