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2 часа назад

Аналитики допустили рост цен на кофе в России на треть из-за неурожая

Газета.Ruиещё 8

Цена на кофе в России может вырасти минимум на 30% из-за проблем с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии. Об этом РИА «Новости» заявили эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

Россиян предупредили о росте цен на кофе
Фото: UnsplashUnsplash

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — отметил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

По его словам, основная проблема с урожаем кофе сейчас наблюдается в Колумбии и Латинской Америке. Это связано с тем, что в этих регионах наблюдалась серьезная засуха и заболевания деревьев. Из-за этого центр выращивания кофе сместился во Вьетнам, однако там урожай невысок. Все это приводит к росту цен на кофе на мировом рынке.

Руководитель сегмента «Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства» рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев добавил, что цены на кофе складываются из нескольких составляющих. В частности, это и двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и климатический тренд. В первую очередь, из-за этого страдает арабика, которая чувствительна к температуре и влажности. При этом именно на нее приходится свыше 60% объемов производства.

26 августа аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании заявили, что средняя стоимость кофе в России выросла в августе почти на 50%. Цена на кофе в розничных магазинах с 1 по 20 августа составила 390 рублей.

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