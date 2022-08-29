Какая опасность грозит тем, кто хранит доллары

Инвесторы начали утрачивать доверие к американской валюте, что может привести к резкому ослаблению ее курса. Это грозит опасностью россиянам, хранящим свои накопления в долларах, со ссылкой на экономиста Валентина Катасонова, пишет ИА DEITA.RU.

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По словам эксперта, арест части золотовалютных резервов России насторожил инвесторов и, если США не удастся в ближайшее время вернуть утраченное доверие, то доллар ждут тяжелые времена.

Центральные банки стран в какой-то момент начнут формировать свои резервы либо с помощью покупки золота, либо закупая те же юани, но в любом случае отказываясь от долларов США. Это приведет к резкому падению курса американской нацвалюты и обесцениванию накоплений у тех, кто хранит сбережения в долларах.

Может возникнуть «принцип домино», предупредил эксперт в эфире YouTube-канала «Аврора».

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.