Мошенники крадут деньги россиян с помощью зарубежных брендов

Уход зарубежных компаний из России спровоцировал высокую активность мошенников. Под видом известных брендов они выманивают у россиян деньги, рассказали эксперты по информационной безопасности в компании Group-IB.

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Всего за полгода в 2022 году число сайтов, на которых промышляют мошенники, увеличилось на 579 %, если сравнивать с показателями прошлого года, отмечают специалисты.

По словам ведущего аналитика Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгения Егорова, часто россияне отдают деньги мошенникам, думая, что приобретают подписку на Spotify Premium или покупают товары IKEA.

В целом мошенники используют более 2 тысяч брендов. К слову, в прошлом году злоумышленники пользовались лишь 120-ю наименованиями. По оценкам экспертов, каждый месяц мошенники крадут около 5,9 млрд рублей у людей по всему миру.