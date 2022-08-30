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2 часа назад

Россияне узнали, как мошенники воруют деньги с помощью зарубежных брендов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Уход зарубежных компаний из России спровоцировал высокую активность мошенников. Под видом известных брендов они выманивают у россиян деньги, рассказали эксперты по информационной безопасности в компании Group-IB.

Мошенники крадут деньги россиян с помощью зарубежных брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за полгода в 2022 году число сайтов, на которых промышляют мошенники, увеличилось на 579 %, если сравнивать с показателями прошлого года, отмечают специалисты.

По словам ведущего аналитика Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгения Егорова, часто россияне отдают деньги мошенникам, думая, что приобретают подписку на Spotify Premium или покупают товары IKEA.

В целом мошенники используют более 2 тысяч брендов. К слову, в прошлом году злоумышленники пользовались лишь 120-ю наименованиями. По оценкам экспертов, каждый месяц мошенники крадут около 5,9 млрд рублей у людей по всему миру.

Решить эту проблему могут маркетплейсы: официальные поставщики должны продавать товары через известные площадки, а не открывать новые сайты. Тогда отличить мошенника от официального продавца будет легче, передает «Коммерсантъ».

Личный счет,Коммерсант,Ikea,
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