Россиянам спишут долги по ЖКУ с одним условием

В России могут начать списывать долги за ЖКУ при наличии уважительных причин для неплатежей. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

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Отмечается, что ведомство выступает за списание задолженности и предоставление льгот на оплату услуг гражданам, если на то будут уважительные причины. Речь идет, в частности, о стационарном лечении, смерти близких родственников, невыплате зарплаты. Предусматриваются и другие причины.

Согласно проекту, если у гражданина, которому полагаются субсидии, имеется уважительная причина для задержки оплаты ЖКУ люди, он будет и дальше их получать. В настоящее время за несвоевременной оплатой последует лишение льгот.

Благодаря данным мерам можно будет повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, отмечает издание. Кроме того, это позволит более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики.

Власти РФ внесут проект постановления об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг после того, как завершатся все необходимые процедуры.