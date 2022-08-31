В России можно будет получить кредит онлайн

С 1 сентября в России вступит в действие закон, разрешающий оформлять рублёвые кредиты онлайн. Об этом сообщает «Лента.ру».
Получить кредит можно будет без личного присутствия с помощью мобильного приложения или на сайте выбранного банка. Кроме того, банки с универсальной лицензией должны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета в онлайн-формате. Предполагается, что это может решить проблему клиентов оказавшихся за границей, которые теперь не имеют возможности воспользоваться картами Visa и Mastercard.
Уточняется, что открывать счета без личного присутствия можно будет в том случае, если клиент переводит на них деньги из другого банка, который делится с принимающим банком данными о клиенте.
Ранее пресс-служба Промсвязьбанка поделилась результатами успешного тестирования операций с цифровым рублем.