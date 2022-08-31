В России можно будет получить кредит онлайн

Получить кредит можно будет без личного присутствия с помощью мобильного приложения или на сайте выбранного банка. Кроме того, банки с универсальной лицензией должны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета в онлайн-формате. Предполагается, что это может решить проблему клиентов оказавшихся за границей, которые теперь не имеют возможности воспользоваться картами Visa и Mastercard.