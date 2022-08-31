Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
53 минуты назад

В России можно будет получить кредит онлайн

Рамблер

С 1 сентября в России вступит в действие закон, разрешающий оформлять рублёвые кредиты онлайн. Об этом сообщает «Лента.ру».

В России можно будет получить кредит онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Получить кредит можно будет без личного присутствия с помощью мобильного приложения или на сайте выбранного банка. Кроме того, банки с универсальной лицензией должны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета в онлайн-формате. Предполагается, что это может решить проблему клиентов оказавшихся за границей, которые теперь не имеют возможности воспользоваться картами Visa и Mastercard.

Уточняется, что открывать счета без личного присутствия можно будет в том случае, если клиент переводит на них деньги из другого банка, который делится с принимающим банком данными о клиенте.

Ранее пресс-служба Промсвязьбанка поделилась результатами успешного тестирования операций с цифровым рублем.

Личный счет,Visa,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители