Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Крупные российские банки стали завлекать клиентов вкладами в юанях

Газета.Ruиещё 1

К концу августа на российском валютном рынке наметилась тенденция по привлечению крупными банка клиентов вкладами в юанях. Однако ставки по новым вкладам пока далеки от прежних 4–8% годовых, сообщает «Коммерсантъ».

Банки стали завлекать россиян вкладами в юанях
Фото: ReutersReuters

В настоящее время ставки по вкладам в китайской валюте находятся на уровне 0,5–2% годовых. В августе обновили депозитные линейки такие банки как «Тинькофф-банк», «Газпромбанк», МКБ и «Альфа-банк». В МКБ отметили, что новые вклады пользуются у клиентов большим спросом. В банке «Дом.РФ» доля депозитов в юанях занимает десятую часть от суммарного портфеля.

По словам управляющего директора по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, подобным образом российские банки пытаются удержать клиентов из-за опасений по поводу высокой волатильности на валютном рынке.

«Пока второй волны оттока средств с депозитов не произошло, но если фондовый рынок начнет восстановление, то может наблюдаться переток средств вкладчиков на него, как это было в 2020–2021 годах», — отметил Беликов.

Кроме того, предлагая альтернативные инструменты в юанях, банки таким образом сохраняют и рублевые накопления физлиц, которые диверсифицируют сбережения, заключил эксперт.

В России можно будет получить кредит онлайн

28 августа старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков порекомендовал использовать юань в качестве инструмента хеджирования рисков. По его мнению, китайская валюта в настоящее время не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран.

Личный счет,Максим Бирюков,Эксперт РА,Банк ДОМ.РФ,Коммерсант,УК Альфа-Капитал,Тинькофф банк,Альфа-банк,Газпромбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители