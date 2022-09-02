В настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми, заявил первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин.

"Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курс", – сказал он в интервью РБК.

Тулин подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Он пояснил, что банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но исполнение обязательств платежом в "токсичных валютах" становится все более проблематичным.

По словам Тулина, многие клиенты не довольны такой политикой банков, однако, подчеркнул он, подобные экономические меры на самом деле являются "благим делом" не столько для кредитных организаций, сколько для физлиц.

По его мнению, банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для РФ "реально опасными токсичными активами", которые в настоящее время просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства.

Ранее в Центробанке разъяснили россиянам, как поступать со сбережениями в американской валюте на фоне санкций. В первую очередь гражданам напомнили, что после введения ограничений доллары внутри страны больше не являются надежным способом сбережений.