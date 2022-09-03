Эксперты МГУ и Сколково посоветовали гражданам не ввозить в Россию валюту в большом количестве. Это грозит непредвиденными последствиями, сообщает РИА Новости.

«Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл», - сказал аналитик Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.

По его словам, сейчас многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счёт. Вдобавок при пересечении границы пассажира могут досмотреть и обнаружить незадекларированные деньги.

Валюту свыше 10 тысяч долларов необходимо декларировать. Об этом напомнил представитель Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

По словам эксперта, сотрудники могут досмотреть пассажира, но в рамках стандартных процедур. Суммы выше 10 тысяч невозможно утаить от оборудования таможенников. К тому же при опросе на таможне о сумме денег спрашивают напрямую, а декларировать надо всю сумму, а не только часть, превышающую лимит.

«Ввоз валюты сам по себе, без какой-то цели, вряд ли даст что-то людям», - заключил Кривошея.