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5 сентября

Юрист рассказала о главных ошибках при выходе на пенсию

Lenta.ruиещё 7

Процесс увольнения пенсионеров имеет свой особый порядок. О распространенных ошибках, совершаемых при уходе работников пенсионного возраста, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

Юрист рассказала о главных ошибках при выходе на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает юрист, остановить свою трудовую деятельность работающий пенсионер имеет право в любой момент, однако будет обязан отработать две недели после расторжения договора. Индексация выплат, которая положена неработающим пенсионерам, проводится Пенсионным фондом в следующем месяце автоматически. По словам Ногайлиевой, когда работник выходит на пенсию, отрабатывать две недели не нужно.

В случае, если пенсионера или работника предпенсионного возраста уволили по сокращению штата, работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере месячной зарплаты. Также руководство обязано заплатить за второй месяц, если уволенный не найдет работу.

Ранее россиянам напомнили, что при оформлении пенсии подтвердить стаж работы можно не только с помощью записей в трудовой книжке. При отсутствии записи о стаже в книжке, его могут подтвердить справки из архива или с работы.

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