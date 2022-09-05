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5 сентября

Россияне рекордно задолжали по ипотеке

Lenta.ruиещё 4

В июле 2022 года россияне рекордно задолжали по ипотеке — доля этого типа кредитов впервые превысила 50 процентов от суммарного долга граждан по всем типам розничных займов. Такие данные приводит ВТБ в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне рекордно задолжали по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

По данным Центробанка (ЦБ), по итогам 1 июля в России выдали ипотеку на 12,74 триллиона рублей, а кредитов в целом — на 25,57 триллиона рублей. Зампред ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал, что перспективе ипотечный портфель продолжит расти над неипотечным. Специалист ожидает, что по итогам 2022 года доля ипотеки достигнет 53 процентов, портфель жилищных ссуд с учетом сделок секьюритизации составит 14,8 триллиона рублей, а всех остальных розничных — 12,9 триллиона рублей.

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Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг отметил, что в развитых странах доля ипотеки в совокупной задолженности граждан перед банками в среднем выше 60 процентов, а в отдельных странах — выше 80 процентов.

«Нашему рынку есть куда расти. Увеличение доли ипотеки будет благотворно отражаться на стабильности всей финансовой системы: хорошо, когда население берет кредиты на жилье, а не на товары повседневного спроса», — пояснил эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов подчеркнул, что в России ипотека пока доступна не такому широкому кругу граждан. По словам специалиста, это связано с довольно жесткими требованиями к заемщикам — как правило, они включают первоначальный взнос. «Расширение круга заемщиков за счет некоторого смягчения требований, долгосрочная политика государства по субсидированию льготной ипотеки и иные меры способны сформировать новые сегменты рынка, даже несмотря на экономический спад и снижение реальных доходов населения», — предположил эксперт.

Ранее в ВТБ отметили, что спрос на ипотеку в России продолжает расти — повышение интереса к жилищным кредитам отмечали четыре месяца подряд. С начала 2022 года банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей.

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