Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Швейцария откажется от передачи Москве данных о счетах россиян

Лера Букина

Власти Швейцарии собираются остановить предоставление России сведений об активах россиян в швейцарских банках. Об этом сообщает finews.com, передает «Интерфакс».

Швейцария остановит передачу Москве данных о счетах россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная мера была одобрена комитетами Национального совета и Совета кантонов. Федеральный совет Швейцарии должен принять окончательное решение по данному вопросу. Предполагается, что он это сделает в сентябре.

Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и российской стороной появился в 2018 году.

ФРГ, Австрия и Великобритания уже приняли решение ранее прекратить обмен банковскими данными с Россией.

Швейцария активно принимает участие в санкционной кампании Запада против России. Власти страны на фоне санкций к началу июля заблокировали российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).

Костин нашел решение проблемы заблокированных активов россиян

Ранее швейцарская комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) решила запретить стране принимать автономные санкции. Это касается запрета на введение самостоятельных санкций против граждан, которые обвиняются в серьезных нарушениях международного права.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители