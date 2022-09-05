Швейцария остановит передачу Москве данных о счетах россиян

Власти Швейцарии собираются остановить предоставление России сведений об активах россиян в швейцарских банках. Об этом сообщает finews.com, передает «Интерфакс».

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Данная мера была одобрена комитетами Национального совета и Совета кантонов. Федеральный совет Швейцарии должен принять окончательное решение по данному вопросу. Предполагается, что он это сделает в сентябре.

Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и российской стороной появился в 2018 году.

ФРГ, Австрия и Великобритания уже приняли решение ранее прекратить обмен банковскими данными с Россией.

Швейцария активно принимает участие в санкционной кампании Запада против России. Власти страны на фоне санкций к началу июля заблокировали российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).