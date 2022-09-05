Любимый курорт богачей подешевеет для россиян

Путевки на Сейшелы упадут в цене за счет запуска стыковочных рейсов через Аддис-Абебу авиакомпанией Ethiopian Airlines. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Цены на билеты на один из любимых курортов богачей через Эфиопию составят 44 тыс. рублей в обе стороны.

Эксперты компании ICS Travel Group отмечают, что данная цена на 20% ниже, чем стоимость билетов у таких перевозчиков, как Emirates, flydubai, Turkish Airlines, Etihad, Qatar Airways.

В АТОР подчеркнули, что из-за запуска новых рейсов отдых на экзотических островах стал более востребованным. У туроператора Tez Tour можно приобрести путевки на Сейшелы с проживанием в отеле две звезды на завтраках за 77 тыс. рублей (путевка на одного человека).

У CS Travel Group недельный тур с вылетом в октябре обойдется в 203 тысячи рублей на двоих, в октябре — в 176 тыс. рублей.

За путевку на курорт от ANEX Tour с размещением в четырехзвездочном отеле на 10 ночей россияне отдадут 237 тыс. рублей.