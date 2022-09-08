Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть россиянам

Мир24иещё 5

Телефонные мошенники начали мстить людям, которые в ходе разговора стремятся их разыграть, данная тенденция наблюдается в последние месяцы, пишет газета «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

«Телефонные номера таких людей используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – рассказал специалист.

Злоумышленники используют разные психологические приемы, для того чтобы вывести человека из равновесия и отключить у него критическое мышление, отметили в Банке России.

ЦБ: Мошенники изменили тактику вымогания денег

Там посоветовали никогда не сообщать звонящим личные данные, данные банковской карты, коды из SMS и другую информацию, чтобы не стать жертвой аферистов. Если поступил подозрительный телефонный звонок, рекомендуется сразу же прервать разговор.

Личный счет,Сергей Голованов,Банк России,Лаборатория Касперского,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители