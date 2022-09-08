Телефонные мошенники начали мстить людям, которые в ходе разговора стремятся их разыграть, данная тенденция наблюдается в последние месяцы, пишет газета «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

«Телефонные номера таких людей используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – рассказал специалист.

Злоумышленники используют разные психологические приемы, для того чтобы вывести человека из равновесия и отключить у него критическое мышление, отметили в Банке России.