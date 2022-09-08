Россиянам начали продавать валюту трех дружественных стран

Клиенты российских крупнейших банков теперь могут получить наличную валюту дружественных стран — китайский юань, турецкую лиру, эмиратский дирхам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Фото: Reuters Reuters

В частности, «Совкомбанк» предоставляет возможность купли-продажи наличного дирхама, хотя с данной валютой пока нет даже биржевых торгов. Как указали в кредитной организации, эмиратский дирхам - одна из наиболее стабильных валют в мире».

Запуск операции купли-продажи турецкой лиры в скором времени стартует в банке ПСБ. Там отметили, что купить эту валюту можно в объемах, которые поступают от россиян в кассы банка. Что касается ее продажи банку, то на это ограничений нет.

«Наиболее широко в рамках купли-продажи гражданам из «мягких» валют на рынке сейчас представлен китайский юань», — пишет газета.

У россиян есть возможность купить или продать данную валюту в наличном виде в таких кредитных организациях, как ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Россельхозбанк (РСХБ), «Открытие», Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Экспобанк и других.

По мнению экспертов, национальные валюты дружественных стран могут стать сейчас заменой доллару и евро на рынке РФ.