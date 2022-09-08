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14 часов назад

Телефонные мошенники начали мстить россиянам с чувством юмора

Лера Букина

Россиян ждут неприятности из-за стремления разыграть телефонных мошенников в ходе беседы – некоторым из них злоумышленники начали мстить. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передают «Известия».

Мошенники начали мстить ряду россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, по его словам, телефонные номера россиян, которые решили подшутить над аферистом, используют в качестве подменных при звонках другим гражданам. В итоге «шутникам», звонят жертвы мошенников, требующие вернуть деньги.

В регуляторе предостерегают россиян от предоставления собеседникам той информации, которая может позволить мошенникам украсть денежные средства. Речь идет, в частности, о данных банковской карты, кодах из SMS, секретных словах. Банк России настоятельно рекомендует прерывать беседу тогда, когда на телефон поступает подозрительный звонок. Мошенники действуют таким образом, чтобы человек перестал мыслить рационально – его критическое мышление отключается.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у россиян сведения, которые необходимы для доступа к их банковским счетам. Отмечается, что в Интернете насчитывают сотни подставных сайтов, которые маскируются под порталы официальных банков. Эти сайты опасны, поскольку граждане оставляют на них свои личные данные, и, соответственно, теряют контроль над учетными записями и их кабинетами на настоящих сайтах российских банков.

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