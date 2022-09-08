Мошенники начали мстить ряду россиян

Россиян ждут неприятности из-за стремления разыграть телефонных мошенников в ходе беседы – некоторым из них злоумышленники начали мстить. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передают «Известия».

Так, по его словам, телефонные номера россиян, которые решили подшутить над аферистом, используют в качестве подменных при звонках другим гражданам. В итоге «шутникам», звонят жертвы мошенников, требующие вернуть деньги.

В регуляторе предостерегают россиян от предоставления собеседникам той информации, которая может позволить мошенникам украсть денежные средства. Речь идет, в частности, о данных банковской карты, кодах из SMS, секретных словах. Банк России настоятельно рекомендует прерывать беседу тогда, когда на телефон поступает подозрительный звонок. Мошенники действуют таким образом, чтобы человек перестал мыслить рационально – его критическое мышление отключается.