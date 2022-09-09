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2 часа назад

Раскрыта новая схема мошенничества через СМС

Лера Букина

Россиян завлекают предложениями о трудоустройстве через СМС. Отправителями таких сообщений якобы являются известные компании, такие как Ozon, Wildberries и AliExpress, сообщают «Известия».

Раскрыта новая схема мошенничества через СМС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подобная схема направлена на привлечение граждан на фишинговые сайты и выманивание у них крупных сумм денег. Особенностью данного способа обмана является обещание большой зарплаты.

«За несколько часов удаленной работы людям обещают доход от 3 до 30 тыс. рублей в день», - пишет издание.

Кроме того, злоумышленники указывают на возможность работать дистанционно. Лжеменеджеры просят писать им в одном из менеджеров. Затем мошенниками предлагается выполнение разного рода заданий. Это позволяет выманить у россиян денежные средства.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Специалисты отмечают, что ресурсы, которые маскируются под известные бренды, опасны. Россияне могут там лишиться не только средств, но и персональных данных, предупреждают эксперты.

«Важно помнить, что не надо перечислять деньги за "обучение" или "трудоустройство". Важно обращать внимание на неизвестный или подозрительный контакт, от кого приходит рассылка», — подчеркнула аналитик компании Zecurion Мария Ефремова.

Ранее «Известия» сообщали, что злоумышленники в последнее время мстят гражданам, которые в ходе беседы попытались их разыграть.

Личный счет,Мария Ефремова,
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