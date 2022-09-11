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4 часа назад

В РУДН обозначили идеальный момент для увольнения перед выходом на пенсию

BFM.RUиещё 12

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала идеальный момент для увольнения перед выходом на пенсию. Она напомнила, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения и здесь главное уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным и пенсию не проиндексируют. Эксперта цитирует РИА Новости.

Пенсионерам назвали лучший момент для увольнения с работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — привела пример Сорокина.

Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом «неработающем» статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.

Личный счет,РУДН,Пенсионный фонд РФ,
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