Пенсионерам назвали лучший момент для увольнения с работы

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала идеальный момент для увольнения перед выходом на пенсию. Она напомнила, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения и здесь главное уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным и пенсию не проиндексируют. Эксперта цитирует РИА Новости.
«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — привела пример Сорокина.
Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом «неработающем» статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.