Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

Стало известно идеальное время увольнения для работающих пенсионеров – это последний день месяца. Секрет раскрыла доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, сообщает «Прайм».
По её словам, работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, а не в первых числах, поскольку в таком случае месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют.
Например, независимо от того, уволился ли работающий пенсионер 1 или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле.
«И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — рассказала Сорокина.
Эксперт добавила, что неработающим пенсионерам не надо идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом статусе. В ПФР получат всю необходимую информацию от работодателя и автоматически произведут индексацию.
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