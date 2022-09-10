Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

Стало известно идеальное время увольнения для работающих пенсионеров – это последний день месяца. Секрет раскрыла доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, сообщает «Прайм».

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По её словам, работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, а не в первых числах, поскольку в таком случае месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют.

Например, независимо от того, уволился ли работающий пенсионер 1 или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле.

«И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — рассказала Сорокина.

Эксперт добавила, что неработающим пенсионерам не надо идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом статусе. В ПФР получат всю необходимую информацию от работодателя и автоматически произведут индексацию.