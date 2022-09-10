Россиянам назвали выгодный инструмент для сохранения сбережений

Во избежание финансовых рисков россиянам следует вкладываться в национальный рынок и держать деньги в российских рублях, Так считает экономист Александр Разуваев, передает «Звезда».
Экономист призвал покупать российские акции и рублевые депозиты.
«Не надо инвестировать в валюту. Это было актуально 30 лет назад, когда у нас не было финансового рынка», - сказал эксперт.
Разуваев отметил, что вложение в инвалюту сейчас сопровождается высокими рисками операций. Если возникает необходимость, то лучше выбирать азербайджанский манат, поскольку он является «нефтяной единицей» и «она очень стабильна».
Ранее бывший министр финансов США Лоренс Саммерс предсказал дальнейшее доминирование доллара над евро.