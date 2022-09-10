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2 часа назад

Россиянам назвали выгодный инструмент для сохранения сбережений

Майк Габриелян

Во избежание финансовых рисков россиянам следует вкладываться в национальный рынок и держать деньги в российских рублях, Так считает экономист Александр Разуваев, передает «Звезда».

Россиянам назвали выгодный инструмент для сохранения сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист призвал покупать российские акции и рублевые депозиты.

«Не надо инвестировать в валюту. Это было актуально 30 лет назад, когда у нас не было финансового рынка», - сказал эксперт.

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Разуваев отметил, что вложение в инвалюту сейчас сопровождается высокими рисками операций. Если возникает необходимость, то лучше выбирать азербайджанский манат, поскольку он является «нефтяной единицей» и «она очень стабильна».

Ранее бывший министр финансов США Лоренс Саммерс предсказал дальнейшее доминирование доллара над евро.

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