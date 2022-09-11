Россиянам назвали способы обмана с кредитами

Адвокат Вячеслав Голенев рассказал, как в России пользуются наивностью и финансовой безграмотностью людей при оформлении кредитов. По его словам, большинство граждан подписывает банковские договоры, даже не дочитав их до конца, передает РИА Новости.

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Юрист предостерег: взять кредит — крайне ответственный шаг. Необходимо тщательно читать договор и понимать, что в нем написано, иначе можно угодить в финансовую ловушку.

Так, клиенты часто не знают, что кредитный договор делится на общую и специальную часть. На руки заемщик получает только специальную часть.

Кроме того, Голенев говорит, что в договоре нужно обращать внимание на условия «подвохом», которые могут поместить внутрь «обычных условий». Крайне важны пункты, в которых речь идет о действиях банка в случае просрочки по выплатам.

Бывают случаи, когда супруги оформляют кредит, а затем разводятся. При этом кредитные обязательства у бывшей пары остаются и вызывают споры. Перед тем как брать кредит необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ. Иначе решение суда о выплате кредита может не понравиться одному из супругов.