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39 минут назад

Россиянам назвали способы обмана с кредитами

Майк Габриелян

Адвокат Вячеслав Голенев рассказал, как в России пользуются наивностью и финансовой безграмотностью людей при оформлении кредитов. По его словам, большинство граждан подписывает банковские договоры, даже не дочитав их до конца, передает РИА Новости.

Россиянам назвали способы обмана с кредитами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист предостерег: взять кредит — крайне ответственный шаг. Необходимо тщательно читать договор и понимать, что в нем написано, иначе можно угодить в финансовую ловушку.

Так, клиенты часто не знают, что кредитный договор делится на общую и специальную часть. На руки заемщик получает только специальную часть.

Кроме того, Голенев говорит, что в договоре нужно обращать внимание на условия «подвохом», которые могут поместить внутрь «обычных условий». Крайне важны пункты, в которых речь идет о действиях банка в случае просрочки по выплатам.

Бывают случаи, когда супруги оформляют кредит, а затем разводятся. При этом кредитные обязательства у бывшей пары остаются и вызывают споры. Перед тем как брать кредит необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ. Иначе решение суда о выплате кредита может не понравиться одному из супругов.

Ранее сообщалось, что российские программисты получили кредит на развитие отечественной операционной системы Astra Linux.

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