В Госдуме предложили ввести новый запрет при выдаче кредитов

В России предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чем чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», – пояснил парламентарий.
По его словам, мошенники часто пользуются этой ситуацией. Виталий Милонов попросил изменить существующую правовую базу, регулирующую выдачу кредитов и займов населению. Это позволит навести порядок в сфере кредитования, пишет RT.
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