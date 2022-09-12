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1 час назад

В Госдуме предложили ввести новый запрет при выдаче кредитов

РИА "ФедералПресс"иещё 8

В России предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуме предложили ввести новый запрет при выдаче кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чем чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», – пояснил парламентарий.

По его словам, мошенники часто пользуются этой ситуацией. Виталий Милонов попросил изменить существующую правовую базу, регулирующую выдачу кредитов и займов населению. Это позволит навести порядок в сфере кредитования, пишет RT.

Ранее сообщалось, как обезопасить себя при получении кредита в микрофинансовой организации. Эксперты посоветовали внимательно читать договор.

Личный счет,Виталий Милонов,Госдума,
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