Россиянам спишут долги на миллиарды рублей

На начало сентября гражданам в совокупности спишут порядка 3,7 млрд рублей долгов. Об этом «Известиям» заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

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Это процедура внесудебного банкротства. За два года ее работы ею смогли воспользоваться 10 600 человек.

«На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списаны более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», — подчеркнул Торосов.

Он подчеркнул, что в стране наблюдается сокращение числа отказов в возбуждении дел. Динамика свидетельствует об увеличении информированности граждан о возможностях такой практики.

В стране институт внесудебного банкротства начал работать два года назад – с сентября 2020 года. Процедуру могут начать россияне, у которых размер долгов составляет до 500 тысяч рублей. Кроме того, им необходимо подтвердить отсутствие возможности погашать задолженность.