Россиянам спишут долги на миллиарды рублей

На начало сентября гражданам в совокупности спишут порядка 3,7 млрд рублей долгов. Об этом «Известиям» заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Это процедура внесудебного банкротства. За два года ее работы ею смогли воспользоваться 10 600 человек.
«На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списаны более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», — подчеркнул Торосов.
Он подчеркнул, что в стране наблюдается сокращение числа отказов в возбуждении дел. Динамика свидетельствует об увеличении информированности граждан о возможностях такой практики.
В стране институт внесудебного банкротства начал работать два года назад – с сентября 2020 года. Процедуру могут начать россияне, у которых размер долгов составляет до 500 тысяч рублей. Кроме того, им необходимо подтвердить отсутствие возможности погашать задолженность.
Ранее сообщалось, что власти РФ больше не намерены продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний. Однако, по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, исключения могут быть рассмотрены.