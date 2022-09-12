Россияне смогут расплачиваться рублями в еще одной стране

Власти Египта с начала туристического сезона позволят российским туристам расплачиваться рублями в отелях страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на центробанк республики.

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Уточняется, что рубль планируется включить в список используемых в Египте валют, что, по мнению экспертов, положительно повлияет на туристический поток из России. Отечественные туристы смогут воспользоваться нововведением уже с конца сентября.