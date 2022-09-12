Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
23 минуты назад

В Египте позволят россиянам расплачиваться рублями

Lenta.ruиещё 2

Власти Египта с начала туристического сезона позволят российским туристам расплачиваться рублями в отелях страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на центробанк республики.

Россияне смогут расплачиваться рублями в еще одной стране
Фото: UnsplashUnsplash

Уточняется, что рубль планируется включить в список используемых в Египте валют, что, по мнению экспертов, положительно повлияет на туристический поток из России. Отечественные туристы смогут воспользоваться нововведением уже с конца сентября.

В пресс-службе туроператора отметили, что «создание специальных терминалов предполагается в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен». По данным Tez Tour, Египет является одним их наиболее популярных у россиян зарубежных направлений в осенне-зимний период — доля в общем объеме бронирований составляет 46 процентов.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители