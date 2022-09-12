Россияне смогут расплачиваться рублями в еще одной стране

Рубль в скором времени включат в перечень валют, используемых на территории Египта. Сделать это планируют с конца сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

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Отмечается, что данный шаг положительным образом отразится на турпотке в страну на фоне начала высокого сезона.

«Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране», — подчеркнули в компании.

Там же указали на планируемое создание специальных терминалов в отделениях банков. Вместе с тем деталей пока в туроператоре не предоставили.

Египет — самое востребованное направление у россиян на осенне-зимний период, отметили в Tez Tour. Там оценили долю в общем бронировании примерно в 46%.

Вместе с тем россиян предупредили о сложностях с наличием номеров в отелях региона, а также кратном повышении цен на проживание в связи с международным климатическим форумом, который запланирован на ноябрь в Шарм-эш-Шейхе.