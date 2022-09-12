Узбекские банки начали менять условия выдачи карт иностранцам

Узбекские банки «Капитал» и «Ипак Йули» значительно изменили условия работы с иностранцами. Они выдают карты Visa и Mastercard только при соблюдении определенных условий. Об этом пишет портал Frank Media.
Отмечается, что так называемый «карточный туризм» появился после начала спецоперации. Зарубежные сервисы ушли с российского рынка и россиянам пришлось решать вопрос получения действующих за границей карт путем оформления их в странах, против которых не введены санкции.
По данным издания, с понедельника, 12 сентября, «Капитал» требует для выдачи карты соблюдения одного из трех условий. Потенциальный клиент банка должен находиться на территории страны более 15 дней; может предъявить студенческий билет либо предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.
Руководство «Ипак Йули», в свою очередь, запретило выдавать карты нерезидентам в региональных офисах. Теперь их можно получить только в центральном отделении кредитной организации, расположенном в Ташкенте.