Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
39 минут назад

Узбекские банки начали менять условия выдачи карт иностранцам

Илья Родин

Узбекские банки «Капитал» и «Ипак Йули» значительно изменили условия работы с иностранцами. Они выдают карты Visa и Mastercard только при соблюдении определенных условий. Об этом пишет портал Frank Media.

Узбекские банки начали менять условия выдачи карт иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что так называемый «карточный туризм» появился после начала спецоперации. Зарубежные сервисы ушли с российского рынка и россиянам пришлось решать вопрос получения действующих за границей карт путем оформления их в странах, против которых не введены санкции.

По данным издания, с понедельника, 12 сентября, «Капитал» требует для выдачи карты соблюдения одного из трех условий. Потенциальный клиент банка должен находиться на территории страны более 15 дней; может предъявить студенческий билет либо предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.

В Египте начнут принимать рубли

Руководство «Ипак Йули», в свою очередь, запретило выдавать карты нерезидентам в региональных офисах. Теперь их можно получить только в центральном отделении кредитной организации, расположенном в Ташкенте.

Личный счет,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители