Россиянам доплатят за долгий брак

На денежное вознаграждение от властей могут рассчитывать граждане, отметившие «золотую свадьбу». Однако это касается не всех россиян, а лишь тех, кто живет в определенных регионах, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Выплата полагается в 19 регионах страны. Каждый из них самостоятельно устанавливает свои нормы и правила. Премию выплатят парам, которые состояли в браке 50 лет и более. Брак при этом должен быть официальным. В дальнейшем премии предусматриваются каждые 5 или 10 лет.

В Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год выдают по тысяче рублей, а юбилярам — по 50 тысяч рублей. В Калужской области россияне могут получить по 4,5 тысячи рублей за все прожитые 50 лет.

Супругам необходимо обратиться с заявлением в органы соцобеспечения для получения выплаты.

Ранее сообщалось, что многим россиянам полагается новая разовая денежная выплата от Пенсионного фонда. Она будет зачислена в сентябре.

На денежные средства могут претендовать российские семьи с детьми. Это касается родителей детей от восьми до шестнадцати лет включительно.