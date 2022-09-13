Какие ягоды и фрукты нельзя замораживать на зиму — список

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23 часа назад

В Смоленской области полицейские и общественники напомнили гражданам, как противостоять дистанционным мошенникам

Министерство внутренних дел Российской Федерации

На территории Смоленской области продолжается профилактическая акция «Вместе против мошенников», в проведении которой сотрудникам органов внутренних дел помогают представители общественности. Сегодня в посёлке Кардымово члены Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Елена Лобанова и Альберт Куров вместе с участковым уполномоченным полиции отделения полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» предупредили граждан о действиях мошенников. Общественники и полицейские рассказали местным жителям о самых распространенных в настоящее время мошеннических схемах. Аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщают, что деньгам гражданина грозит опасность списания либо на него хотят оформить кредит. Далее мошенники либо просят сообщить реквизиты банковской карты и поступившие в смс коды, либо предлагают взять кредит и перевести деньги на якобы безопасные счета. Участники акции предупредили граждан, что представители банковских организаций и правоохранители не звонят гражданам по таким поводам, не просят диктовать по телефону персональные данные и не дают указания, как держателям карт поступать со своими деньгами. Полицейские и общественники посоветовали гражданам в случае поступления таких звонков прекращать разговоры и не поддаваться на уговоры аферистов, которые бывают очень убедительными. Кроме того, жителям Кардымово напомнили о безопасности при продаже и покупке товаров или пользовании услугами в сети Интернет, общении в социальных сетях и поступлении заманчивых предложений об участии в инвестировании. В ходе бесед с гражданами участники акции вручали им листовки с полезной информацией и просили ознакомить с ней родственников, друзей и соседей. Граждане внимательно слушали полицейских и общественников, задавали вопросы, делились своим опытом общения с мошенниками.

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Фото: Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации
Личный счет,Елена Лобанова,
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