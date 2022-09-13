Россияне назвали лучшую для хранения сбережений валюту

Аналитики портала по поиску работы SuperJob провели опрос общественного мнения. Они выяснили, что почти половина россиян (47% от общего числа респондентов) считают российскую валюту лучшей для хранения сбережений. Об этом пишет ТАСС.

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Кроме того, 11% опрошенных предпочитают хранить деньги в долларах, 3% в евро.

Эксперты подчеркнули, что рейтинг народного доверия к рублю как к средству хранения сбережений впервые с 2014 года достиг такого высокого уровня.

Позиции рубля значительно укрепились за последние месяцы, его стали называть «лучшим средством для хранения накоплений» вдвое чаще, чем в начале года, уточнили аналитики.