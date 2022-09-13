Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Стали известны критерии получения «золотых паспортов» в России

Елена Прошина

Минэкономразвития представило проект постановления, в котором указаны критерии для иностранцев, которые хотят получить российский вид на жительство в обмен на инвестиции. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Стали известны критерии получения «золотых паспортов» в России
Фото: ТАССТАСС

В предложенные министерством критерии вошли инвестиции в социально-значимые проекты в регионах России или объекты культурного наследия народов страны, приобретение «вновь созданных» объектов недвижимости, а также регистрация в России юридического лица или инвестиции в российское юрлицо, которое ведёт хозяйственную деятельность на территории России.

Ранее Минэкономразвития уже предлагало критерии для выдачи иностранцам «золотых паспортов». В первых версиях постановления предлагалось выдавать вид на жительство, если доля вклада иностранного инвестора в уставный капитал российского юрлица составляла не менее 15 миллионов рублей или он инвестировал ту же сумму в российскую компанию, приобрел государственные ценные бумаги на сумму не менее 30 миллионов рублей или новую недвижимость, кадастровая стоимость которой составляет не менее 30 миллионов рублей.

В итоге из новых критериев, которые были предложены Минэком, были исключены условия об участии в уставном капитале российских компаний (напрямую или через иностранные юрлица), а также покупка российских ОФЗ.

В Минэкономразвития сообщили о планах списать 3,7 млрд рублей долгов россиян.

Личный счет,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители