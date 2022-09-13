Стали известны критерии получения «золотых паспортов» в России

Минэкономразвития представило проект постановления, в котором указаны критерии для иностранцев, которые хотят получить российский вид на жительство в обмен на инвестиции. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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В предложенные министерством критерии вошли инвестиции в социально-значимые проекты в регионах России или объекты культурного наследия народов страны, приобретение «вновь созданных» объектов недвижимости, а также регистрация в России юридического лица или инвестиции в российское юрлицо, которое ведёт хозяйственную деятельность на территории России.

Ранее Минэкономразвития уже предлагало критерии для выдачи иностранцам «золотых паспортов». В первых версиях постановления предлагалось выдавать вид на жительство, если доля вклада иностранного инвестора в уставный капитал российского юрлица составляла не менее 15 миллионов рублей или он инвестировал ту же сумму в российскую компанию, приобрел государственные ценные бумаги на сумму не менее 30 миллионов рублей или новую недвижимость, кадастровая стоимость которой составляет не менее 30 миллионов рублей.

В итоге из новых критериев, которые были предложены Минэком, были исключены условия об участии в уставном капитале российских компаний (напрямую или через иностранные юрлица), а также покупка российских ОФЗ.