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1 час назад

Раскрыты риски при оформлении зарубежных банковских карт

Lenta.ruиещё 1

Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. О рисках при оформлении карты рассказал заместитель председателя Экспертного совета Центробанка (ЦБ) по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.

Раскрыты риски при оформлении зарубежных банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии. Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту», — заявил эксперт.

По словам Мехтиева, при оформлении зарубежной банковской карты можно стать жертвой мошенников. Об открытии счета необходимо уведомить российскую налоговую службу.

«Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф», — подчеркнул Мехтиев.

Ранее россияне пожаловались на сложности при оплате картами Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, но для которых банки продлили срок. Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК и крупных банках.

Личный счет,Эльман Мехтиев,Visa,НСПК,
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