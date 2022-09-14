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1 час назад

Доктор наук Бобкова рассказала о праве одиноких пенсионеров на налоговые вычеты и льготы

Газета.Ruиещё 2

Эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова заявила, что всем одиноким пенсионам доступны меры федерального, регионального и муниципального уровней, большинство из них идентичны тем, которые касаются всех людей пенсионного возраста. Об этом она сообщила агентству "Прайм".

Названы права одиноких пенсионеров на налоговые вычеты и льготы
Фото: ТАССТАСС

Самая известная льгота касается налога на имущество, рассказала Бобкова. Эксперт пояснила, что ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения, например квартиру, комнату, жилой дом, гараж и другое. Чтобы получить льготу на имущественный налог необходимо подать заявление через кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуг" или обратиться в налоговую, уточнила она.

Одинокие пенсионеры также могут воспользоваться льготой в отношении земельного налога. При этом она отметила, что порядок получения и размер льготы устанавливают местные власти. Еще одна из федеральных льгот для пенсионеров касается освобождения пенсий, которые считаются доходами, от уплаты НДФЛ. Эта льгота вступает в силу автоматически, дополнительно заявлений подавать не нужно, напомнила Бобкова.

Она напомнила, что в части регионов есть льгота на автомобильный налог. Одинокому пенсионеру могут выделить соцработника для того, чтобы он помогал покупать продукты, убирал квартиру, готовил еду и помогал выходить на прогулку. В ряде регионов есть разовые выплаты (на праздники, оплата звонков), особые льготы на проезд, оплату ЖКХ, вывоз мусора, капремонт и прочее. Она добавила, что полный список льгот и мер поддержки можно получить на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения, в личном кабинете на "Госуслугах" или при обращении в органы социальной защиты и ПФР.

Ранее сообщалось, что Минстрой разработал проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Личный счет,Елена Бобкова,Госстрой России,Пенсионный фонд РФ,
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