В Минфине дали советы, как не потерять накопления

Россиянам стоит отойти от сбережений в валюте недружественных стран и начать копить в национальной или дружественной валюте. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает агентство «Прайм».

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«Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран. – прим. ред.) надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте», — подчеркнул он.

По словам Моисеева, целесообразно также потратить накопления и на приобретение товаров, запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными.

«Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя», — подчеркнул замминистра.