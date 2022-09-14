Россияне завалили банки исками из-за отказа выдавать доллары

Россияне начали судиться с банками из-за отказов или запоздалой выдачи долларов и евро с валютных вкладов. Это произошло после того, как в стране запретили снимать валюту. Некоторые истцы по итогу смогли получить не только свой вклад, но и компенсацию от банка, сообщили «Известия». Ограничения на снятие иностранных денег с депозитов в России будут действовать как минимум до весны 2023-го.

Фото: American Advisors Group, Flickr, CC BY-SA 2.0 American Advisors Group, Flickr, CC BY-SA 2.0

Больше всего жалоб на отказ или запоздалую выдачу долларов и евро ЦБ получил в марте — более 2000. Россияне поделились своими историями о судах за вклады на форуме «Банки.ру».

К примеру, один из форумчан рассказал, что потребовал через суд выдать ему деньги со вклада, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств банком, а также компенсацию за моральный вред. Другой участник пожаловался, что уже третий месяц не может получить в Альфа-банке положенные $10 000. Ему выдали лишь половину этой суммы, а на требование выдать оставшуюся сослались на нормативные акты ЦБ и законы РФ.

Участник форума по имени Алекс рассказал, что ему удалось победить в суде с банком. Через четыре заседания суд удовлетворил его требования и взыскал валюту в его пользу. Также ему ещё выплатили небольшую сумму в качестве компенсации морального вреда.

Как отметила юрист Полина Гусятникова, действующие в стране ограничения никак не влияют на обязанность банков выдавать деньги клиентам своевременно и в полном объёме. Если банк не даёт требуемую сумму полностью в пределах установленного лимита ($10 000 ), то его действия незаконны и гражданин имеет право подать в суд.